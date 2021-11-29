وزير الإنتاج الحربي يثني على المشاركة الإماراتية بـ«EDEX 2021» 

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بجناح الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» المقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 من ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

الإمارات تشارك في معرض «EDEX 2021»

ورحب وزير الإنتاج الحربى، بالجانب الإماراتي في بلدهم الثاني مصر، مثنياً على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض «EDEX 2021» الذي يعد منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة.

وأشار «مرسي» إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الإماراتي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب في هذا المجال.

وشدد «مرسي» على العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين، وفي ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية المصرية والإماراتية.

وزير الدفاع الإماراتي يشيد بوزارة الإنتاج الحربي

من جانبه أكد وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات ممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع.

وأشاد «البواردي»، بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، ودور وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض «EDEX 2021».

وأوضح «البواردي»، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض «EDEX 2021»، تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظراً لأهمية هذا الحدث.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إن هذا اللقاء يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة، وهي الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.