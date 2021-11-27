وزير الإنتاج الحربي: حجز 20% من معرض إيديكس 2021 خلال نسخة 2018

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر ستشهد حدثا كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، يتمثل في إقامة واستضافة النسخة الثانية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن «إيديكس 2021»، وذلك في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية.

وأشار إلى أن نهاية المعرض في عام 2018 شهدت حجز ما يتراوح من 15% إلى 20% من إيديكس 2021، لأن الدول المشاركة تعي جيدا النجاح الكبير الذي حققه المعرض والاستفادة التي تحققها الشركات المشاركة فيه.

مرسي: إيديكس يضع مصر على خريطة الدول منظمة معارض السلاح عالميا

وأضاف «مرسي» خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المعرض سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تنظمه كل عامين بناءً على رؤية للقيادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع اسم مصر على خريطة الدول التي تنظم معارض السلاح عالميا.

نجاح «إيديكس 2018» منح مصر ثقلا عسكريا كبيرا

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن نجاح معرض إيديكس 2018 كان كبيرًا، ومنح الدولة ثقلا عسكريا كبيرًا ورسائل للعالم يجب الحفاظ عليها، وذلك عن مدى التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، واستقرار وأمن مصر وقدرتها على تنفيذ معرض بهذا الحجم والتنظيم الجي،د والعلاقات الدولية القوية المتوازنة التي تتمتع بها مصر مع الدول سواء مشاركين او زائرين.

وأكد أن هذه الرسائل منحت دافعا للقائمين على تنظيم المعرض، من أجل إنجاح نسخته الثانية التي تنظمها مصر بعد يومين، مشيرًا إلى أن هذا المعرض كان من المفترض عقده العام الماضي لكن جرى تأجيله بسبب تداعيات كورونا، وسيكون المعرض المقبل في عام 2023.