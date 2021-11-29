وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدا روسيا بجناح مصر في معرض «EDEX 2021»

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية، Mikhail Babich، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون إكسبورت» الروسية، أوليج ماركييف، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021».

مرسي: «الإنتاج الحربي» تحرص على التعاون مع الشركات الروسية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا، التي تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، مشددا على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز أوجه التعاون مع الشركات الروسية في المجالات المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية، من خلال التصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، كما أشار إلى موضوعات التعاون القائمة والمقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، ومن بينها موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة، ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير، من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معربا عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع روزوبرون اكسبورت، لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

«روزوبرون إكسبورت» تتطلع للتعاون العسكري مع «الإنتاج الحربي»

من جانبه، أوضح أوليج ماركييف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «روزوبرون إكسبورت الروسية» أن الشركة تعد الجهة المنظمة للعرض الخاص بدولة روسيا في «EDEX 2021»، الذي تُعرض في إطاره العديد من المنتجات المتطورة من أسلحة ومعدات عسكرية، مشيرا إلى أن «روزوبرون اكسبورت»، تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية، ولكنها أيضًا شريك استراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا، لافتا إلى تطلع «روزوبرون إكسبورت» إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي، وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية.

وأشار ماركييف، إلى أن هذا العام يشهد المشاركة الثانية للشركة بمعرض «EDEX» حيث شاركت الشركة في النسخة الأولى من المعرض عام 2018، مشيدا بتنظيم «EDEX 2021» ومعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري، الذي يشهد تميزا وتطورا كبيرا بالنسخة الثانية من المعرض.

وأشار المستشار الإعلامي لوزيرالدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أن «EDEX 2021» يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم، للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتي ضمن استراتيجية العمل بالوزارة.