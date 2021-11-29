أبهيشيك يحمس جمهوره لفيلمه الجديد.. والمخرج: أخلاق باتشان سبب اختياره

شارك الفنان الهندي أبهيشيك باتشان، على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، مقطعا ترويجيًا جديدا لفيلمه «Bob Biswas»، المقرر إطلاقه يوم الجمعة المقبل على موقع «ZEE 5» الهندي.

مقطع ترويجي لفيلم أبهيشيك الجديد

وعلق أبهيشيك باتشان، على المقطع، قائلا: «دقيقة واحدة»، ويتضمن محتوى المقطع الترويجي «فيديو»، به كلمة واحدة فقط وهي «إيك مينت»، وتعني دقيقة واحدة أيضًا.

أميتاب باتشان لـ ابنه: «فخور إنك ابني»

ويذكر أن الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان، هنأ نجله أبهيشيك باتشان، في الأيام الماضية فور إطلاق أول مقطع ترويجي لـ فيلم «Bob Biswas»، قائلا: «فخور إنك ابني».

مخرج فيلم «Bob Biswas» أخلاق أبهيشك سبب اختياره

على الصعيد الآخر، أشاد مخرج فيلم «Bob Biswas»، السيد سوجوي جوش، بـأبهيشيك باتشان، وباجتهاده في العمل، وإتقانه.

وتابع «جوش»، أن سبب تفكيره في أبهيشيك باتشان، للقيام بفيلم «Bob Biswas»، أنه أراد ممثلا موهوبا، ويكون خلوقا في حياته الشخصية حتى يظهر ذلك على ملامحه، حتى ينخدع المشاهدين أن هذا الشخص المهذب لا يمكن أن يكون قاتلا محترفا، وأنا حياتي لم أجد في أخلاق أبهيشيك باتشان، بالإضافة لموهبته، أجبرتني على اختياره، لإنه الاختيار الأمثل»، وفقا لموقع «بينك فيلا» الهندي.

ويعد فيلم «Bob Biswas»، التجربة الإخراجية الأولى لـ ديا أنابورنا سوجوي جوش، ابنة سوجوي، حيث اختارها والدها لتخوض أول تجارب الإخراج معه، ويعد جوش من أكبر مخرجين الهند، خاصة بأفلام الإثارة، ومن أشهر أفلامه، «Kahaani ،Badla ،Jhankaar Beats».

كما حققت أغنية الفيلم الرئيسية «Tu Toh Gaya Re»، نجاحا كبيرا، تم إطلاقها منذ يوم 25 نوفمبر، وحققت ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة حتى الآن، وقام بأدائها التمثيلي، كلا من «أبهيشيك وشيترانغادا سينج» أبطال الفيلم، وقام بغنائها، «بيانكا جوميز، بجانب فيشال وشيكار».