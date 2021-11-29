الحداد: 45 مليون شخص حصلوا على اللقاح.. وهذه موانع تطعيم الأطفال بفايزر

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن عدد الحاصلين على جرعة لقاح كورونا الأولى، بلغ 45 مليونًا حتى الآن، كما أن لقاح «فايزر» آمن بنسبة 100% للأطفال، موضحًا في الوقت ذاته، أن تطعيم «فايزر» اجتاز كل التجارب السريرية على الأطفال والحوامل، والدول الأخرى في الخارج، لم ترصد آثارًا جانبية للتطعيم على تلك الفئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد».

ارتفاع درجة حرارة الطفل بعد تلقي لقاح كورونا أمر نادر الحدوث

وأضاف «الحداد»، أن ارتفاع درجة حرارة الطفل بعد تلقي لقاح كورونا أمر نادر الحدوث، موجهًا حديثه لأولياء الأمور المتخوفين من حصول أبنائهم على التطعيم: «هما اعتادوا حصول الطفل على التطعيم، سواء الحصبة أو غيرها، وترتفع درجة حرارتهم»، كما أن طلب موافقة ولي الأمر على حصول الطفل على لقاح كورونا، أمر معهود وإجراء روتيني، في أي حملة للتطعيمات، مشددًا في الوقت ذاته، على ضرورة تلقي الأطفال اللقاحات، كونهم نواقل صامتة لفيروس كورونا.

موانع حصول الأطفال على لقاح كورونا

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هناك موانع لحصول الطفل على لقاح كورونا، تشمل الإصابة بارتفاع الحرارة والكحة الشديدة والنزلة الشعبية، وأعراض الإنفلونزا الموسمية الشديدة، ناصحًا بتأجيل الحصول على التطعيم، لحين التعافي من تلك الأعراض، كما أن موانع الحصول على اللقاح، مرتبطة بمعاناة الطفل من حساسية شديدة للقاحات بشكل عام، أو حصوله على أدوية كيماوية، ويجب الرجوع إلى الطبيب المعالج، واستشارته في الحالة الأخيرة.

فايزر آمن على الأطفال من سن 12 سنة

وشدد على أهمية حصول الأطفال من مرضى السكر والقلب وحساسية الصدر والتليف الرئوي على لقاح كورونا، محذرًا من أنهم عرضة في الدخول في مضاعفات خطيرة عند الإصابة بالفيروس، فلقاح فايزر لا يشكل خطورة على الأطفال، والتجارب أثبتت أمان وفاعلية لقاح فايزر للأطفال من 12 سنة، ومن الوارد يسخن الطفل درجة أو نصف درجة فقط بعد أخذ اللقاح، ويتم إعطاؤه خافض حرارة «لو تركنا الأطفال لعدوى شلل الأطفال وعدوى الحصبة لارتفعت الوفيات».