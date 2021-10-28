أمجد الحداد: مصر حولت تحدي كورونا إلى إنجاز تاريخي يحسدها العالم عليه

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على أن مصر واجهت عددا من التحديات حولتهم إلى إنجازات، أولها جائحة كورونا التي كانت تحصد أرواح الملايين في أربعة موجات متتالية على مستوى العالم، ورغم ذلك فإن مصر حرصت على تحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد ووفرت اللقاحات بالمجان وأحدث البروتوكولات العلاجية على مستوى العالم، حيث يجري تحديث البروتوكول كل شهر وفقا للمستجدات، وستكون في المستقبل أكبر دولة في تصنيع وتصدير اللقاحات على مستوى قارة إفريقيا.

وأضاف الحداد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «مصر تواجه الجائحة بطريقتين، الأولى علاجية وهي إعداد وتجهيز المستشفيات والأسرة والأطباء والبروتوكولات وأجهزة التنفس الصناعي، والحصول على كل اللقاحات الأكثر أمانا وفاعلية كما تصنع اللقاحات لتوفير الاحتياجات المحلية، وتحول تحدي مواجهة كورونا إلى إنجاز تاريخي يحسدنا العالم عليه».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الطريقة الثانية تتمثل في الشق الوقائي وافتتاح مراكز تطعيمات ومناشدة المواطنين بالحصول على التطعيمات في ظل وجود جائحة تحصد أرواح الآلاف من المصريين، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية في ظل سعيها الدائم نحو الحفاظ على قوة الاقتصاد أيضًا.

التحدي الثالث

وأشار، إلى أن الدولة المصرية واجهت تحديا آخر وهو الحملات الصحية، حيث استمرت حملة 100 مليون صحة رغم تداعيات كورونا، بالإضافة إلى مبادرة صحة المرأة ومبادرة علاج التقزم والأنيميا في الأطفال والاعتلال الكلوي.

التحدي الرابع والتحدي الخامس

وأوضح، أن مصر افتتحت أكبر مدينة للدواء، لتصنيع كل الأدوية، أما التحدي الرابع فهو تدشين أكبر قلعة صناعية لتصنيع اللقاحات في فاكسيرا، بالإضافة إلى مشتقات الدم والبلازما: «هذا المشروع مهم جدًا، لأن عددا كبيرا من الأطفال كانوا يموتون بسبب البلازما ومشتقات الدم وحقن الألبومين».

التحدي السادس

ولفت، إلى أن التحدي السادس هو التأمين الصحي، إذ توسعت في منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي جرى تحويل 6 تحديات إلى 6 إنجازات بفضل الدعم الرئاسي وإمكانيات وزارة الصحة والسكان.