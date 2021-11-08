خالد عكاشة: الانتخابات من أهم بنود المؤتمر الدولي حول ليبيا

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اتصال الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الوضع الليبي مهم جدًا، فيما يتعلق بالإعداد والترتيب ومناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة تحديات الانتخابات الليبية ستكون من أهم بنود أعمال جدول القمة، حيث تعد مصر مشاركة في وضع الإطار العام لهذا المؤتمر.

تقويض التدخلات الأجنبية

وتابع مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيسين تطرقا إلى تقويض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي التي تؤجج الصراع وترغب في نقل العملية الانتخابية السياسية التنافسية التي تحقق الشعب الليبي إلى مساحات الاقتتال الداخلي واستخدام المرتزقة الذين جلبوا من خارج ليبيا.

مصر تعزز كل المسارات في ليبيا

وشددت على أن مصر تشير إلى أطراف إقليمية بعينها ساعدت هؤلاء المرتزقة، لافتًا إلى أن مصر استضافت خلال الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات 5+5 الخاصة بالمؤسسة العسكرية، لذلك جرى الإشارة اليوم إلى أن مصر تعزز المسار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي في ليبيا.

وأوضح أن مصر تؤكد على أهمية أن تمتلك ليبيا جيشا وطنيًا واحدًا وأن تكون مرجعيته المؤسسة العسكرية الوطنية الليبية حتى تكون الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحفظ الأمن في الداخل الليبي وحماية العملية الانتخابية وتأمينها، وتكتسب العملية الانتخابية الشرعية الداخلية والدولية.