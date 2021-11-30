حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بأنه قوي الشخصية حتى أنه يبدو مغروروا، كما أنه يحبّ الألوان القويّة التي تدل على قوّة شخصيته مثل اللون الأزرق، والبنفسجي، والأحمر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكّر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة، وعليك أن تنظم أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنّب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.