حظك اليوم برج الجدي الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي، أنه يقدر المسؤولية ويثبت كفاءته في تحملها دائما، ويبذل كل ما بوسعه ليكون جديرا بهذه المسؤولية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

معاكسة القمر قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم اليوم في حساسيتك، وابتعد عن العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.