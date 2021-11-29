حظك اليوم الاثنين 29-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتكون الأبراج السنوبة الاثني عشر من 4 أقسام هي الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، ويحرص عليه عدد كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لآخر، على متابعة حظك اليوم التي تتغير يوميًا تبعًا لحركة الأفلاك، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 29-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 29-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم برج الثور 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجديد، وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 29-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف، واعمل بدقة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك قد تثير أعصابك، وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 29-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم سرعة بديهة، ويعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 29-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

حظك اليوم برج العذراء 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 29-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم الوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج الميزان 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالنشاط، ويمنحك سحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-11-2021 على الصعيد المهني

يمكنك اليوم أن تنعم بالتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة، ويساعدك الفلك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم برج القوس 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-11-2021 على الصعيد المهني

معاكسة القمر قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم برج الجدي 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم اليوم في حساسيتك، وابتعد عن العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يدعمان أعمالك ويبعثان الحماس في قلبك ويحفزانك.

حظك اليوم برج الدلو 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 29-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية، وروح تفاؤل، وتعدك أيضا بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.