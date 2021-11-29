حظك اليوم برج الدلو الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات البارزة والسمات الرئيسية التي يتسم بها مولود برج الدلو أنه يحب السفر بسبب عشق التغيير، كما أن صفته الرئيسية قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يدعمان أعمالك ويبعثان الحماس في قلبك ويحفزانك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.