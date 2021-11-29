حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، كما يمتلك مولود هذا البرج القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية، وروح تفاؤل، وتعدك أيضا بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.