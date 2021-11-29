رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:30 ص | الإثنين 29 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، كما يمتلك مولود هذا البرج القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، كما أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية، وروح تفاؤل، وتعدك أيضا بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت السبت 27-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا