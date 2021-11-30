حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج القوس السفر، والرحلات، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والمغامرات فهو من أصحاب القلوب القوية التي ترمي بنفسها بالمغامرة دون الخوف من العقبات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تتغير وتغيّر من حولك، وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تناغم القمر مع زحل وعطارد يمنحك اليوم نضجا وانتعاشا في علاقاتك العاطفية.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.