جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. بدأت اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية عبر فيس بوك، جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث جرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على مدار يومي 23 و24 نوفمبر 2021، ومنحت الوزارة 3 أيام، وهي 25، 28، 29 نوفمبر 2021 لجميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

ويتضمن الكتاب الدوري تقسيم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها، أيام 25 و28 و29 نوفمبر 2021.

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

وتُصرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في الجهات الآتية يوم الثلاثاء: «وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، السياحة، والبترول».

ويتم الصرف أيضًا للعاملين في مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات، والعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الأربعاء 24 نوفبمر 2021

تُصرف مرتبات الجهات الآتية يوم 24 نوفمبر: «وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية».

وتُصرف المرتبات أيضًا للعاملين في دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، والتربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

الخميس والأحد والإثنين 25 و28 و29 نوفمبر 2021

يتم الصرف لجميع الفئات «الجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها».