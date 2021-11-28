اليوم.. صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بالدولة للمتخلفين عن الصرف

بدأت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالنسبة للموظفين والعمال الذين لم يتمنكّوا من صرف مرتباتهم خلال الأسبوع الماضي بجميع الوزارت والهيئات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر سبتمبر الماضي حددت فيه أيام 25 و28 و29 من شهر نوفمبر الحالي، كموعداً لصرف مرتبات العمال ممن لم يتمكّنوا من الصرف في المواعيد المحددة لكل محموعة وزارية أو مصالح أو جهات إدارية.

وزارت صرفت المرتبات الثلاثاء الماضي

وكانت وزارة المالية أعلنت عن صرف مرتبات شهر نوفمبر على مدار يومي 23 و24 من نوفمبر الماضي كما خصصت اليوم السبت وغداً الأحد لصرف مرتبات الموظفين الذين لم يتمكّنوا من الصرف خلال اليومين وصرف يوم الثلاثاء الموافق لـ23 نوفمبر الحالي عمال وموظفي وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والداخلية والثقافة والآثار والأوقاف والطيران المدني والسياحة، والبترول.

وزارات صرفت المرتبات يوم 24 نوفمبر الحالي

ويوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، صرفت الحكومة مرتبات العاملين والموظفين بوزارات: التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والمتابعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والتهاون الدولة والتربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والشباب والرياضة والمالية والري والموارد المائية.

جاء ذلك إضافة إلى أجهزة التبعئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.