جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في القطاع الحكومي

أعلنت وزارة المالية، جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، والتي تبدأ غدًا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، لكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على مدار يومي 23 و24 نوفمبر 2021، ومنحت الوزارة ثلاثة أيام 25، 28، 29 نوفمبر 2021 لكافة الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها.

اليوم الأول: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، سيكون مخصصًا لعدد 20 وزارة والهيئات والجهات التابعة لها، على رأسها وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والثقافة وقطاع الأعمال العام والإسكان والآثار والبترول والسياحة والبيئة والطيران المدني والتجارة والصناعة، وغيرها من الوزرات والهيئات التابعة والتي يوضحها الجدول التالي:

اليوم الثاني: الأربعاء 24 نوفمبر 2021

فيما خصص يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021، لوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، التعاون الدولي، والتخطيط، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها من الهيئات والجهات التابعة لها، والموضحة في الجدول التالي:

3 أيام لجميع الوزرات والهيئات التابعة

وقالت وزارة المالية، إنه جرى تخصيص أيام الخميس 25 نوفمبر، والأحد 28 نوفمبر، والاثنين 29 نوفمبر 2021، موعدًا لصرف مرتبات كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وناشدت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت البنوك العاملة في السوق المصري، أن جميع ماكينات الصراف الآلي متاح لها أن تقدم صرف المرتبات دون أي عمولات مالية لحين نهاية العام.

وكانت وزارة المالية، قد حددت أيضًا مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021، لتكون يومي الأربعاء والخميس 22 و23، إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، لكافة الجهات والمتخلفين عن الصرف.