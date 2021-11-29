«الصحة»: قدرة متحور «أوميكرون» على الهروب من المناعة مرتفعة جدا

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل جديدة عن متحور «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب أفريقيا، موضحا أن فيروس كورونا أثناء تكاثره يخرج ملايين الأحماض النووية، ومن الوارد أن يأتي حمض مكان آخر، وهو ما يُؤدي إلى تغير شكل الفيروس ويحوره، «لو تحور بنسبة بسيطة بنسميه غير مثير للانتباه أو غير مثير للجدل، إما إذا كان المتحور كبيرا بما يدعو لتغيير شكل البروتين الشوكي، يبقى القلق يبتدي يزيد على فعالية اللقاح أو فعالية الأدوية».

النادي: «أوميكرون» شهد أكثر من 50 تحورا

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على «الحدث اليوم»، أنه للأسف الشديد متحور «أوميكرون» حدث فيه أكثر من 50 تحورا جينيا، من بينها 32 تحورا جينيا في البروتين الشوكي، الذي يتعرف على الخلية الحية ويقوم بإحداث العدوى بها واستغلالها والتكاثر بداخلها، «يبقى قدرته إن يتفادى ويهرب من جهاز المناعة بقت عالية جدًا وقدرته إنه يهرب من الأجسام المضادة اللي بتتكون نتيجة الفاكسين بقت عالية جدا، وهذا الكلام على مستوى المتحور بما تم وصفه من خلال علماء الفيروسات في جنوب أفريقيا».

النادي: قدرة «أوميكرون» على الهروب من جهاز المناعة عالية

وناشد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، بعدم الوصول إلى حالة إحباط، مؤكدا أنه لن يكون هناك تساهل في الوقت ذاته، «أنا سمعت أن هذا المتحور عنده القدرة على إحداث الإصابة والانتشار الواسع والمرض الخطير، فأنا بالنسبة لي إني أخاف وأقلق ده صح، بس لازم الخوف والقلق يتم ترجمته بصورة سليمة، وده الحمد لله الدولة قامت باتخاذه بشكل جيد»، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنوع من الاحتياط بمنع السفر المباشر أو القدوم المباشر من الدول التي رصدت حالات متزايدة بهذا المتحور أو الدول التي ظهر فيها هذا المتحور.