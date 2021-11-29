الصحة: غدا أخر يوم للقوافل الطبية الخمس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن غدا الثلاثاء، 30 نوفمبر الجاري، هو أخر يوم لـ 5 قوافل طبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، مضيفة أن القوافل الطبية التي انطلقت يومي 29 و 30 نوفمبر، تستهدف الكشف والعلاج المجاني في تخصصات «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، بالاضافة الي الباطنة - الأنف والأذنالعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية»، وتتضمن خدمات الأشعة والتحاليل.

قوافل طبية في 5 محافظات

ووفقا لبيان صحفي، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي انطلقت فيها القوافل الطبية هي محافظات «القاهرة، المنيا، الدقهلية، مطروح، والإسماعيلية»، مشيرة إلى أن هذه المحافظات بداية للمبادرة وسوف يتم نشر القوافل في المحافظات الأخرى خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تعميم المبادرة علي محافظات مصر كافة.

تعميم المبادرة على كافة المحافظات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستجوب محافظات مصر كلها، مطالبة المواطنين بمتابعة صفحة الوزارة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للإعلان عن المحافظات المقبلة، حيث سيتم التواجد في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مناشدة المواطنين المتابعة يوميا لمعرفة مواعيد تواجد القوافل في كل محافظة.

مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الأمراض المزمنة

وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، تسعى لعلاج الأمراض المزمنة ودعم صحة الأم والجنين، وعلاج مرضى الضمور العضلي، بالإضافة إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بثين طلاب المدارس، ودعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.