انضمام الإعلامي حسام الدين حسين لقناة المحور لتقديم برنامج «90 دقيقة»

أعلنت قناة المحور الفضائية انضمام الإعلامي حسام الدين حسين لتقديم برنامج «90 دقيقة»، ليكون أول ظهور له الليلة، بعد تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية أثناء تقديمها حلقة الأربعاء الماضي على الهواء مباشرة، ونقلت على أثرها إلى الرعاية المركزة، وفي الوقت الحالي تخضع لفترة نقاهة لحين تماثلها للشفاء التام.

أبرز البرامج التي شارك بها حسام الدين

وقدم الإعلامي حسام الدين في وقت سابق العديد من البرامج أبرزها: برنامج «التاسعة»، وبرنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة التلفزيون المصري، كما قدم برنامج «صباح الورد» على شاشة قناه تين، كما قدم نشرات الأخبار والبرامج.

بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية على الهواء

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها، بعد أن ذكر تشخيص الأطباء وجود اشتباه في ذبحة صدرية وقالت: «بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة لها بالدعاء بالشفاء العاجل.. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة».

واعتذرت الصفحة الرسمية لجمهور الإعلامية بسمة وهبة عن عدم استكمال حلقة الأربعاء من برنامج «90 دقيقة»، نظرا لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل الإعلاني.

أول تعليق من بسمة وهبة بعد أزمتها الصحية الأخيرة

كما طمأنت جمهورها على صحتها خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صباح اليوم، حيث قالت: «الحمد لله أزمة وعدت ربنا بيبتلينا وبرحمته بينجينا».

معلومات عن برنامج 90 دقيقة

برنامج 90 دقيقة برنامج حواري مصري؛ بدأ بثه عام 2006، وكان يقدمه الإعلاميون معتز الدمرداش، ريهام السهلي، محمد الباز، معتز بالله عبدالفتاح.