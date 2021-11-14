الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بتعدي شخصين على مسنة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «ضرب وسحل ست مسنة».

شقيقان يعتديان على مسنة في الشرقية

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية، بشأن مقطع الفيديو، قيام شخصين «شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية»، بتعديهما بالضرب على «ربة منزل، مقيمة بذات الدائرة» دون حدوث إصابات، بسبب خلافات بينهما لتحصل الشقيقين على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة المشار إليها.

ضبط أحد المتهمين المشكو في حقهما

كما أكدت التحريات، قيام المذكورة بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر ضد المتهمين «تعدي بالسب والقذف والضرب».

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد المشكو في حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.