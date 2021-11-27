مصرع مسنة وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالطريق الدائري بالغردقة

لقيت امرأة مصرعهان، وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة الدائري الخارجي، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونُقل المصابون لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الخارجي بالغردقة، وتبين مصرع امرأة في العقد الثامن في العمر تدعى «ذكية. ع»، وإصابة ثلاثة آخرين، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونٌقل المصابون لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجارى التحقيقات.

حالات المصابين متوسطة وحرجة

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن حالات المصابين بين متوسطة وخطرة، وتم حجز إحدى الحالات الخطرة بغرفة العناية المركزة، وأجريت لها الإسعافات الأولية وجارى عمل اللازم.

ضبط متهم بحوزته 239 تذكرة هيروين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسي علم من ضبط متهم بحوزته 239 تذكرة هيروين حيث تلقي اللواء محي سلامه مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الاحمر، إخطار من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية يفيد بتمكن من المقدم محمد زمزم، رئيس مباحث قسم شرطة مرسي علم من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.