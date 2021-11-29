أخبار المنيا.. قوافل طبية مجانية وتوزيع وجبات التغذية المدرسية

تطلق مديرية الصحة 7 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر ديسمبر المقبل، وأعلن محافظ المنيا عن بدء توزيع الوجبات المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والمدارس الابتدائي بدءا من الأربعاء 1 ديسمبر بإجمالي 787 ألف وجبة يوميا.

ووجه المحافظ بمتابعة أعمال حصر الأصول وأملاك الدولة وميكنة جميع البيانات، كما خصص شقة لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، وزار وفد من دولتي هولندا وأمريكا المناطق الأثرية بالمحافظة، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

إطلاق قوافل طبية

تطلق مديرية الصحة قوافل بقرى إبشادات بملوي، دلجا وتل العمارنة بديرمواس، بلة المستجدة ببني مزار، حلوه بمطاي، الجهاد والشيخ ومسعود بمركز العدوة، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطنين.

ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة وتحسين جودة البيانات

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة فرق عمل وحدة البنية المعلوماتية الذكية بالمحافظة، للبدء في ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة، وإدخال وتحسين جودة البيانات والمسح الضوئي للوثائق الثبوتية، والإسراع في معدلات التنفيذ ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للحفاظ عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد المحافظ مصنعي التغذية المدرسية التابعين لديوان المحافظة ووزارة الزراعة بالمنطقة الصناعية، للاطمئنان على الاستعداد لتوزيع الوجبات المدرسية بدءا من الأربعاء 1 ديسمبر بإجمالي 787 وجبة يوميا توزع على رياض الأطفال ومدارس الابتدائي والتعليم المجتمعي.

تخصيص شقة لمواطن من ذوي الاحتياجات بأبو قرقاص

وقرر المحافظ تخصيص شقة سكنية لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، نظرا لظروفه الصحية واستجابة لشكوي مقدمة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

واستقبلت المناطق الأثرية وفدًا من دولتي هولندا وأمريكا لزيارة المعالم السياحية وشملت تل العمارنة بدير مواس، وبني حسن الشرق بأبو قرقاص للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.