مواعيد القوافل الطبية المجانية ضمن «حياة كريمة» في المنيا خلال ديسمبر

تطلق مديرية الصحة في المنيا 7 قوافل طبية مجانية خلال شهر ديسمبر؛ لتقديم خدمات صحية في عدة تخصصات ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المواطنين.

القوافل تستهدف قرى موزعة في 6 مراكز على مستوى المنيا

تستهدف القوافل الطبية التي تطلقها المديرية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وإشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، خلال الفترة من 1 وحتى 30 ديسمبر المقبل القرى الآتية:

1- إبشادات بمركز ملوي يومي الأربعاء والخميس 1و2 ديسمبر.

2- قرية دلجا بمركز ديرمواس، يوم الإثنين والثلاثاء 6و7 ديسمبر.

3- قرية بلة المستجدة بمركز بني مزار يومي الإثنين والثلاثاء 13و14 ديسمبر.

4- قرية حلوة بمركز مطاي، يومي الأربعاء والخميس 15و16 ديسمبر.

5- قرية تل العمارنة بمركز دير مواس، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 ديسمبر.

6- قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 دسمبر.

7- قرية الجهاد 4 بمركز العدوة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 ديسمبر.

كشف وعلاج مجاني وتحويل حالات لمستشفيات مركزية

ونظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، شملت العديد من التخصصات منها: الأطفال، الباطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر.

وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، وتستهدف القرى الأكثر احتياجا التي تنقصها خدمات طبية وتبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي ويتم إجراء الكشف الطبي وجميع الفحوصات وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال علاج لمستشفيات مركزية.