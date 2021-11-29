رشوان توفيق: «كنت بعمل المسرحية بـ50 قرش وحاليا ساكن إيجار»

قال الفنان رشوان توفيق، إنه كان يعمل بالمسرح برفقة الفنان حسن يوسف وعزت العلايلي، ويتقاضى 50 قرشًا فقط على دوره بالمسرحية، معبرًا: «الفن دلوقتى غير زمان، أنا كنت باشتغل فى المسرح أنا وحسن يوسف وعزت العلايلى بـ50 قرش المسرحية، والدور كان بيقعد 20 دقيقة ودور كبير كمان، ولما أخدت 4.5 جنيه فى دور كنت فرحان جداً».

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل فلوسى وشغلى كنت باسيبهم لزوجتى الله يرحمها، كانت هى بتصرف على البيت من الفلوس دى، وعلى فكرة هى ماكانتش بتشتغل، كل الفلوس دى شقايا وتعبى، ومش مكسوف وأنا باقول إن الشقة اللي أنا ساكن فيها دى إيجار قديم مش تمليك، وده مش عيب».

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مهران كمال الدين، محامي الفنان رشوان توفيق، إن عدد القضايا التي أقامها الفنان ضد ابنته تصل إلى 3 قضايا، وسوف يتقدم بدعوى لقضية رابعة، موضحًا أن الفنان الكبير كان وزع أملاكه بين أبنائه، ولكنه استدرك فيما بعد أحفاده أبناء نجله المرحوم «توفيق»، فأعاد توزيع الشاليهات على أبنائه مرة أخرى.

تفاصيل أزمة الفنان رشوان توفيق وأضاف «مهران»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق كان حريصًا على تجنب مخالفة القانون والشرع، ولذلك أعاد القسمة، الأمر الذي اعترضت عليه ابنته «آية»، ولكن الفنان الكبير كان يحتفظ لنفسه بمستندات تمكنه من إعادة التوزيع مرة أخرى، وهو كان ملتزم تمامًا بشرع الله.

الفنان حصل على حكم بصحة التوقيع وتابع محامي الفنان رشوان توفيق، أن الفنان حصل على حكم بصحة التوقيع بكل ما فعله، واستند في ذلك على توكيل موقع من أبنائه، موضحًا أن البعض يدعي أن التوكيل باطلا ولكن هذا ليس صحيحًا، وبموجب التوكيل يحق للفنان الكبير أن يتصرف في هذه الممتلكات، مشددًا على أن ابنتيه آية وهبة، حررا توكيلين لوالديهما في وقت سابق.