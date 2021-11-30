تاريخ لبنان مع الاحتجاجات.. ارتفاع الأسعار وإغلاق الطرق

تاريخ طويل للبنان مع الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، والأزمات الاقتصادية في البلاد، حيث اندلعت شرارة تلك الوقفات الاحتجاجية عام 2019، لتمتد الأزمة رغم مرور عامين إلى يوم أمس الاثنين، حيث شهد لبنان احتجاجات عارمة أدت إلى غلق عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، وذلك نتيجة الأزمة الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون.

وقفات احتجاجية في لبنان على ارتفاع الأسعار

وكان موقع قناة «روسيا اليوم»، قد أفاد بأنّ المحتجين قطعوا مداخل العاصمة اللبنانية «بيروت» بالإطارات المشتعلة، حيث أغلق طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، بالإضافة الى غلق طريق تلة الخياط وطريق البربير، وذلك رفضا للأوضاع الاقتصادية بعد رفع الأسعار بالبلاد.

وبحسب غرفة التحكم المروري بلبنان، عطل محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الشمال اللبناني بالاتجاهين، بالإضافة إلى الأوتوستراد البحري في البداوي، وبحسب الموقع، شهد جنوب لبنان تعطيل الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة.

دعوات لوقفات احتجاجية بلبنان

ويشار إلى أنّه تم تداول دعوات، يوم الأحد الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حثت على قطع الطرقات لتدهور الأوضاع الراهنة وانعدام الخدمات الأساسية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بالبلاد.

الأزمة الاقتصادية بلبنان

وتعرضت لبنان منذ عام 2019 إلى أزمة اقتصادية جعلته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، و أسوء ثالث أزمة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ ، خصوصا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل عتبة 250 ألف ليرة لبنانية، و بحسب شبكة «سكاى نيوز العربية»، ارتفعت أسعار البنزين والطاقة بعد إعلان رفع الدعم عنها، كما ارتفعت أسعار الأدوية بين 5 إلى 10 أضعاف، مما هدد صحة اللبنانيين غير القادرين على شرائها.

وبحسب موقع «مونت كارلو»، ركز مجلس الوزراء اللبنانى على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي ، من أجل للحصول على مساعدات خارجية، ولكن لم يصل إلى اتفاق.