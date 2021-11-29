أخبار الإسكندرية.. حسم انتخابات 15 كلية بالتزكية واعتداء مدير على طالب

شهدت الإسكندرية أحداث عديدة خلال الساعات الماضية، أبرزها حسم الانتخابات الطلابية بالتزكية في 15 كلية بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى توضيح حقيقة اعتداء مديرة مدرسة على طالب وإصابته بثقب في الأذن، ناهيك عن تداول 232 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية.

حسم الانتخابات الطلابية بالتزكية في 15 كلية بجامعة الإسكندرية

أسفرت نتائج الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية، عن حسم مقاعد عضوية اللجان في 15 كلية بالتزكية وهي: كليات الآداب، التجارة، التربية، السياحة، العلوم، الزراعة، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الفنون الجميلة، التربية النوعية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان، وتم إجراء الانتخابات بكلية الطب بيطري، وسيتم الإعادة في 5 كليات، لعدم حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.

حقيقة اعتداء مديرة مدرسة على طالب وإصابته بثقب في الأذن

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يُدعى فارس عبد العليم في منطقة رمل أول بشأن اعتداء مديرة مدرسة السادات الابتدائية عليه وإصابته بثقب في الأذن، هي واقعة قديمة منذ ست أو سبع سنوات ويتم إعادة نشر ذات المنشور كل عام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تداولوا منشورًا بشأن الواقعة، ولذلك نهيب بجميع أولياء الأمور ومتابعي مواقع التواصل بعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي، ونناشد الجميع بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في الصفحات الرسمية للوزارة ومديرية التربية والتعليم.

تداول 232 ألف طن بضائع إستراتيجية في ميناء الإسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية؛ حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 2336 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 232 ألف طن تقريبا.