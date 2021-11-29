«صحة الإسكندرية» تحذر من علاجات خاطئة للأطفال تسبب فشلا كلويا
كتب:
كيرلس مجدى
12:16 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية
حذرت مديرية صحة الإسكندرية، ممثلة في مكتب صحة سيدي بشر، الآباء والأمهات من علاجات خاطئة يقدمونها لأطفالهم وقد تسبب فشلا كلويا لهم نتيجة التعامل بشكل خاطئ، خاصة في حالات الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.
تحذير من الجمع بين «البروفين» و«الدولفين» للأطفال
وبحسب منشور تحذيري نشره مكتب صحة سيدي بشر، أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل وكتابة الطبيب له عقار «بروفين»، يكون من الخطأ أن يتم إعطاء الطفل مع ذلك «لبوس دولفين»، لان اجتماع العقارين معا يسبب للطفل فشلا كلويا.
«البروفين» و«الدولفين» يزيدان من احتمالية إصابة الطفل بفشل كلوي
وأوضح مكتب صحة سيدي بشر، أن «البروفين» و«الدولفين» يخرجان من الجسم عن طريق الكلى، والاثنان من الأساس من الأدوية الثقيلة على الكلى، ما يسبب احتمالية فشل كلوي على غرار حالات كثيرة يتم فحصها في تلك الأيام، بحسب مكتب الصحة المتخصص في علاج الأطفال.
حلول أخرى لعلاج ارتفاع درجة الحرارة تجنبا للفشل الكلوي
ووضع مكتب الصحة بسيدي بشر حلولا أخرى في حالة سخونية الأطفال تجنبا للفشل الكلوي، وذكر أنه في حال إعطاء الطفل جرعة البروفين كل 6 ساعات بشكل طبيعي وارتفعت درجة حرارته ما بين هذه الجرعات، يتم إعطائه «لبوس سيتال» أو «ابيمول»، أو اي دواء المادة الفعالة له باراستامول بين جرعات البروفين، وذلك عند اللزوم فقط، مع ضرورة الاهتمام بكمادات المياه بشكل مستمر.
اقرأ المزيد:
-
الفشل الكلوي
-
اعراض الفشل الكلوي
-
الفشل الكلوي الحاد
-
علاج الفشل الكلوي
-
اسباب الفشل الكلوي
-
فشل كلوي
-
الأطفال فشل كلوي
-
تشخيص الفشل الكلوي
-
امراض الفشل الكلوي
-
الفشل الكلوي للاطفال
-
علاج الفشل الكلوي الحاد
-
محاربين الفشل الكلوي
-
أعراض الفشل الكلوي المبكر
-
أطفال الفشل الكلوي
-
كلوي
-
الفشل الكلوي المزمن
-
اطفال
-
الأطفال
-
اعراض فشل الكلوي
-
ما هو الفشل الكلوي
-
مرضى الفشل الكلوي
-
محارب الفشل الكلوي
-
أعراض الفشل الكلوي
-
ماهي اعراض الفشل الكلوي
-
اعراض فشل كلوي
-
الإسكندرية
-
صحة الإسكندرية
-
مكتب صحة سيدي بشر