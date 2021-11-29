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محمود مسلم

«صحة الإسكندرية» تحذر من علاجات خاطئة للأطفال تسبب فشلا كلويا

كتب:

كيرلس مجدى
12:16 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حذرت مديرية صحة الإسكندرية، ممثلة في مكتب صحة سيدي بشر، الآباء والأمهات من علاجات خاطئة يقدمونها لأطفالهم وقد تسبب فشلا كلويا لهم نتيجة التعامل بشكل خاطئ، خاصة في حالات الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.

تحذير من الجمع بين «البروفين» و«الدولفين» للأطفال

وبحسب منشور تحذيري نشره مكتب صحة سيدي بشر، أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة الطفل وكتابة الطبيب له عقار «بروفين»، يكون من الخطأ أن يتم إعطاء الطفل مع ذلك «لبوس دولفين»، لان اجتماع العقارين معا يسبب للطفل فشلا كلويا.

«البروفين» و«الدولفين» يزيدان من احتمالية إصابة الطفل بفشل كلوي

وأوضح مكتب صحة سيدي بشر، أن «البروفين» و«الدولفين» يخرجان من الجسم عن طريق الكلى، والاثنان من الأساس من الأدوية الثقيلة على الكلى، ما يسبب احتمالية فشل كلوي على غرار حالات كثيرة يتم فحصها في تلك الأيام، بحسب مكتب الصحة المتخصص في علاج الأطفال.

حلول أخرى لعلاج ارتفاع درجة الحرارة تجنبا للفشل الكلوي

ووضع مكتب الصحة بسيدي بشر حلولا أخرى في حالة سخونية الأطفال تجنبا للفشل الكلوي، وذكر أنه في حال إعطاء الطفل جرعة البروفين كل 6 ساعات بشكل طبيعي وارتفعت درجة حرارته ما بين هذه الجرعات، يتم إعطائه «لبوس سيتال» أو «ابيمول»، أو اي دواء المادة الفعالة له باراستامول بين جرعات البروفين، وذلك عند اللزوم فقط، مع ضرورة الاهتمام بكمادات المياه بشكل مستمر.

 

 

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