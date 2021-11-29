وزير التموين: اتخذنا إجراءات استباقية لمواجهة احتمالية تفشي «أوميكرون»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البروتينات، كما أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، قبل ظهور فيروس كورونا، جرى استهداف المخزون الاستراتيجي لـ6 أشهر بدلًا من 3، موضحًا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر، واحتياطي، ومن السكر 3.5 شهر زيادة عن معدلات الاستهلاك، و5.4 شهر استهلاك في زيوت الأكل.

لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والمكرونة

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من أهم الأمور أنه عندما تحدث أزمات أننا نستطيع أن نمتص هذه الصدمات وتكون كافة السلع متاحة في السوق المصري، مؤكدًا أن وزارة التموين مهتمة بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل الشحن، لكي تتمكن من امتصاص الصدمات وإتاحة السلع في السوق المصري، «التعاون والتنسيق مستمر مع القطاع الخاص أو الأعمال العام لضمان استمرارية العملية الإنتاجية للمعلبات وغيرها»

الاكتفاء الذاتي من اللحوم بمخزون يكفي لفبراير 2024

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة عملت وما زالت تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، كما أن الوزارة استعدت مؤخرًا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمجابهة احتمالات تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا «أميكرون»، «لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والمكرونة بجانب الاكتفاء الذاتي من اللحوم بمخزون يكفي لفبراير 2024».

التصدير المصري لأوروبا زاد بنحو 30%

وأوضح أن هناك تواصل مع السلطات السودانية لتوفير المزيد من رؤوس الماشية تحسبًا لأي طاريء، لافتًا إلى أن معدل التصدير المصري لأوروبا زاد بنحو 30% رغم الإغلاق في بداية جائحة كورونا.