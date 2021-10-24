خالد بيومي عن تألق «صلاح»: أفضل من ميسي ورونالدو

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على فوز ليفربول الساحق، اليوم، على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، موضحا أن هذه المباراة كانت محط أنظار العالم كله، وليس مصر فقط.

وأكد «بيومي»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الحديث عن هذه المباراة في وسائل الإعلام العالمية فاق الحديث عن الكلاسيكو الذي جمع ريال مدريد وبرشلونة اليوم، مشيرا إلى أن تنافس اللاعب المصري محمد صلاح، مع اللاعب البرتغالي كريستانو رونالدو على لقب هداف الدوري الإنجليزي، كان من الأسباب التي زادت الزخم حول تلك المباراة أيضا.

وشدد على أن صلاح أفضل من ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنيتن، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وليس هذا فقط؛ بل هو الأفضل في العالم حاليا.

صلاح الأكثر تأثير في ليفربول

وأضاف أن الوقت الحالي لا يمكن فيه المنافسة بين محمد صلاح وكريستانو رونالدو، مؤكدا أن كل العوامل تصب في مصلحة نجم ليفربول، موضحا أن صلاح هو الأكثر تاثيرا على نتائج فرقته كما أنه الأكثر تهديفا، إضافة إلى أنه الأكثر تأثيرا على جماهيره أيضا، وبالتالي في التوقيت الحالي صلاح يتفوق على رونالدو وأسماء كبيرة جدا على مستوى العالم؛ بمن فيهم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

العالم يعلم قيمة صلاح

وأشار المحلل الرياضي إلى أن رونالدو وميسي، لاعبان كبيران قدما مستويات ثابتة لأكثر من سنوات طويلة، ولكن الآن الجميع يعلم مدى تأثير صلاح مع ليفربول، والذي إذا غاب عن فريقه سيظهر مدى تأثيره الكبير.

وحول صراع جائزة أفضل لاعب في العالم، أوضح أنه وفقا لأداء «صلاح» خلال آخر شهرين؛ فهو الأفضل في العالم بكل تأكيد حاليا، لكن تلك الجائزة تخص ما قدمه اللاعبون خلال الموسم الماضي، والذي شهد تألق أكثر من لاعب وإحرازه لعدد من البطولات سواء مع فريقه أو منتخب بلاده، مثل الإيطالي جورجينهو، والذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة ناديه تشيلسي الإنجليزي.