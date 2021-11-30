رشوان توفيق لـ«الوطن»: بحب بناتي كلهم.. ونفسي آية ترجع لحضني «فيديو»

أكد الفنان رشوان توفيق أنه توقع حدوث أزمة حينما انطفأت النجفة الرئيسية في منزله، مرجحا انتهاء الأزمة التي يمر بها مع ابنته قريبًا، لافتًا إلى أن أكثر ما آلمه في هذه الأزمة هو أنه كان لا يتمنى حدوثها من الأساس.

وأضاف توفيق، خلال بث مباشر مع تليفزيون جريدة «الوطن»، أنه أنفق كل شقائه على أبنائه منذ طفولتهم، مؤكدًا أنه كان حينما يعد بناته بشيء كان ينفذ وعده، متوقعًا أن يرفع الله عنه هذه الغمة «بإذن الله ربنا هيكشف هذه الغمة».

شاهدت شيخ الأزهر يقول إن «الله يبتلي من يحبه»

وأوضح توفيق أنه كان يشاهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهو يتحدث عن الابتلاء «شفت الطيب بيتحدث بالصدفة وبيقول كل من أحبه الله ابتلاه ومن لا يحبه لا يبتليه ويفضل فاكر الدنيا في إيده قوية».

ودعا رشوان توفيق لبناته وأحفاده وذريته ولعباد الله المؤمنين «ربنا يكفينا شر البلاء أنا وبناتي وأحفادي وذريتي وعباد الله المؤمنين».

ونفى الفنان القدير تفضيله لابنته هبة أكثر من ابنته آية «كلهم بحبهم، وفاكرين إني بحب هبة أكتر»، مشددًا على أنه يحب أبناءه كلهم، متمنيًا أن يضم ابنته لحضنه.

بينما ردت الإعلامية هبة رشوان «أنا مبسيبوش، لكن الناس بتقول ده بيفضل هبة، وهبة لازقة في أبوها».

وتذكر الفنان القدير مرور ابنته آية بأزمة قلبية ودعائه الدائم لها واتصاله بها أكثر من 20 مرة يوميًا.