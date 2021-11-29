عايدة رياض عن أزمة رشوان توفيق: «جاب لبنته محرم فؤاد في فرحها»

علّقت الفنانة عايدة رياض، على الأزمة الأخيرة، التي تعرض لها الفنان رشوان توفيق، قائلة إنه بمثابة الأب الحنين للجميع، كما أنه إنسان يمتاز بحنية القلب، ولا تعتقد أن يكون قد عامل بناته بأي ظلم أو قسوة، متذكرة حينما تواصل مع طليقها المطرب الراحل محرم فؤاد، لكي يطلب منه أن يُحيي حفل زفاف إحدى بناته.

إنسان رقيق وأب حنين

وأضافت «عايدة»، في حديثها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن رشوان توفيق إنسان رقيق وجميل وحنين، وفنان متعاون بدرجة كبيرة جدًا، مؤكدة أنها منذ أن استمعت لتلك الأزمة وعلمت بها، وتعتقد بأن هناك حلقة مفقودة في تلك الحكاية.

وتابعت الفنانة: «مستحيل دول برضه بناته، وعشان كدا متأكدة، إن في حاجة بين الطرفين، وإحنا بشر يعني، بس إن شاء الله كل حاجة تتحل، وأتمنى يحلوا الموضوع في أسرع وقت».

أزمة كبيرة

وأثيرت أزمة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، كان بطلها الفنان القدير رشوان توفيق وبناته، بعدما صرح بأن إحدى بناته تحاول الحجر عليه، وهو ما أغضب كثيرون من جماهير وزملاء الفنان القدير، وتسابقوا في دعمه بكلمات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان على رأس زملاء الفنان القدير الداعمين له، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي أكد في مداخلة تليفونية مع برنامج «الحياة اليوم»، أن كل فنانين النقابة متعاطفين مع رشوان توفيق، وأنهم تحت رهن إشارته في أي شيء يخصه.