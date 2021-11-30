واشنطن تقرر تمركز طائراتها العمودية بصورة دائمة في كوريا الجنوبية

قررت واشنطن، تمركز سرب طائراتها العمودية الهجومية ومقر فرقتها للمدفعية بصورة دائمة في كوريا الجنوبية بدلا من التمركز بالتناوب حاليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الاثنين، في بيان صحفي إن واشنطن ستقوم بتنفيذ تعاوني إضافي مع الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لدفع المبادرات المساهمة في الاستقرار الإقليمي وردع العدوان العسكري الصيني المحتمل والتهديدات من قبل كوريا الشمالية.

من جانبها، أشارت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسة مارا كارلين، في بيان صحفي، إلى أن بلادها تشعر بقلق عميق حول كوريا الشمالية عند مراجعة استراتيجية الأمن الوطني، المقرر الإعلان عنها في2022.

وأضافت كارلين، أن الانتشار الحالي لقوات بلادها في كوريا الجنوبية هو قوي وفعال للغاية، وقالت إن بلادها ستكثف انتشارها العسكري في مواجهة الصين وروسيا، إضافة إلى مواصلة العمل على إبقاء ردع فعال ضد إيران والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

مسؤولة أمريكية: واشنطن تخطط لنشر مقاتلات وقاذفات في أستراليا

وأشارت كارلين، إلى أن واشنطن تخطط لنشر مقاتلات وقاذفات في أستراليا، مشيرة إلى ان «البنتاجون»، أعلن بالفعل عن استثمارات لتحديث القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة جوام بـالمحيط الهادئ، وتعزيز وجودها في أستراليا حيث ينشر سنويا حوالى 2500 عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء تدريبات.

وتأتي تصريحات كارلين تزامنا مع استمرار تدهور العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي «الناتو». وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت أمس الاثنين، إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف في بروكسل لا يلوح في الأفق.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قال في وقت سابق، إن واشنطن قررت ألا تجري تعديلات كبيرة لوجودها العسكري في الخارج، موضحا أنه بعد أشهر من الدراسة المعروفة باسم «جلوبال بوستشر ريفيو»، قررت الوزارة أن التمركز العالمي لقواتها ليس بحاجة فورية لتعديلات كبيرة، على الرغم من أنها ستجري تحليلا إضافيا يتعلق باحتياجات القوات الامريكية في الشرق الأوسط وإجراء تحسينات في آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلن الأسطول الأمريكي السادس، أن المدمرة الصاروخية «أرلي بيرك» غادرت ميناء فارنا البلغاري لمواصلة العمليات في البحر الأسود،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من البلاد مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في الأراضي الامريكية وليست طردا.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أشار في وقت سابق، إلى أن 27 دبلوماسيا روسيا سيغادرون البلاد حتى 30 يناير المقبل، كما سيخرج من البلاد نفس العدد بعد مرور 6 أشهر من ذلك.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره النمساوي ماخائيل لينهارت، الوضع في بيلاروسيا على خلفية استمرار أزمة المهاجرين.

وأكد بلينكن، دعم واشنطن لـ الاتحاد الأوروبي أمام استغلال نظام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لـ المهاجرين، فيما أعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، أن جيش بلاده أصبح أقوى بكثير مما كان عليه عام 2014، معتبرا أنه يستطيع الرد على أي ضربة من موسكو.

اليوم.. وزراء خارجية دول «الناتو » يبحثون في اجتماع علاقات الحلف مع روسيا

ويبحث وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي «الناتو »، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعهم في «ريجا» عاصمة لاتفيا علاقات الحلف مع روسيا وقضايا بيلاروسيا وأفغانستان وأوكرانيا.

بدوره، أساء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استخدام الختم الرئاسي عبر استخدامه كعلامة على الأرض، في أحد ملاعب الجولف الخاصة به، ونشر أحد مستخدمي «انستجرام»، صورة تظهر الختم الرئاسي على العشب في نادي ترامب الوطني للجولف في فلوريدا.

ويمكن أن تصل عقوبة إساءة استخدام الختم إلى السجن 6 أشهر.