تعزيزات أمنية باستاد المحلة لتأمين مباراة الأهلي وزعيم الفلاحين

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة باستاد المحلة في محافظة الغربية، في الخامسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين، حيث يطمح المارد الأحمر في التغريد منفردا بالصدارة، فيما يحلم المحلة بالحصول على الثلاث نقاط.

تأمين غرف ملابس الفريقين

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، لاعبي الفريقين الليلة، مع تأمين غرف الملابس وعقد المؤتمرات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين دخول وخروج الجماهير وتواجدها بالمدرجات.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة مكونا من: «محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسى تاو، محمد شريف، ومحمد مجدى أفشة».

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل المحلة مع طلائع الجيش سلبيًا فى نفس الجولة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من أربع مباريات مسجلا 11 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلها ولم يخسر وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

وفي سياق آخر، أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفارس الأبيض لتأكيد صحوته بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الأهلي من سيراميكا بهدف دون رد بنفس الجولة.