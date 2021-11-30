طرح فئات جديدة.. قائمة أسعار «بيجو 508» موديل 2022 في مصر

خلال الأشهر القليلة الماضية، تم الإعلان عن طرح طرازات متنوعة من السيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 في السوق المحلية، وتضمنت القائمة المطروحة عدة علامات تجارية تتنافس جميعها داخل السوق، منها سيارات العلامة الفرنسية «بيجو»، والتي طرحت خلال الأيام الماضية عدة فئات جديدة من سيارة «بيجو 508 موديل 2022».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لفئات السيارات المتاحة بالسوق المحلية، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار فئات بيجو 508 موديل العام 2022

تتوافر السيارة في السوق المحلية ضمن فئة السيارات السيدان وتتوافر في 8 فئات بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 489.990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 495.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 529.990 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 554.990 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 610.990 جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 616.990 جنيه.

-الفئة السابعة بسعر 694.990 جنيه.

-الفئة الثامنة بسعر 699.990 جنيه.

تعتمد السيارة محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة متوسط 9.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 8.7 ثانية.

وفي الفئات الأعلى تجهيزا تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتستهلك السيارة متوسط 9.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، فيما تتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.