طقس الإسكندرية صباح اليوم غائم جزئيا ورياح باردة دون أمطار

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسا غائما جزئيا، مع هبوب رياح باردة نهاراً مع شدتها ليلاً، وتوقعات بعدم هطول أمطار خلال هذا الأسبوع الجاري، يأتي مع الاستعداد الكامل من قبل محافظة الإسكندرية ومتابعة حالة الطقس بشكل يومي، تحسباً لهطول أمطار مفاجئة على المدينة الساحلية كما حدث بنوة المكنسة، خاصة مع وصول توقعات بحلول نوة قاسم بعد يوم 4 ديسمبر المقبل.

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء: رياح باردة

بلغت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، 24 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع زيادة درجة الرطوبة إلى 68%، وبلغت سرعة الرياح 26كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذه الأيام، وحلول طقس مشمس أغلب الأوقات.

تخصيص مليار و300 مليون لمنظومة الصرف بالإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن القيادة السياسية خصصت لمنظومة الصرف بمبلغ مليار و300 مليون، موضحا أن إدارة المياه بالهيئة الهندسية تعمل مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة نصف محطات الرفع بالشركة، بالإضافة لـ 6 مشروعات كبرى، سترفع كفاءة المنظومة بما يساوي 25%، وتخدم معظم تلك المشروعات منطقة شرق المدينة، وستنتهي في 22/6/2022.

وأكد «نافع»، أن الحل الجذري لمشكلة تراكمات المياه هو فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الأمطار، والاستفادة من مياه المطر، لافتاً إلى أن هناك دراسة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية مقدمة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن مشروع بهذا الحجم في المحافظة قد يوقف الحياة في بعض الشوارع لفترات طويلة نتيجة لترحيل المرافق بأكملها والاختناق المروري الذي سينجم عن تنفيذ المشروع.