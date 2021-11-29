طقس الإسكندرية.. خريفي معتدل وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 19

شهدت الإسكندرية، اليوم الاثنين، طقسا مشمسا وخريفيا معتدلا، مع هدوء الرياح الباردة نهاراً وزيادتها ليلاً، وتوقعات بعدم هطول أمطار خلال هذا الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الاستعداد الكامل ومتابعة حالة الطقس بشكل يومي، تحسباً لهطول أمطار مفاجئة على المدينة الساحلية كما حدث بنوة المكنسة، خاصة مع زيادة التوقعات بشدة نوة «قاسم» المتوقع تساقطها بعد يوم 4 ديسمبر المقبل.

طقس الإسكندرية اليوم الاثنين

وبلغت درجات الحرارة اليوم الاثنين، 19 درجة مئوية، ما يعني انخفاضها بصورة ملحوظة، مع زيادة درجة الرطوبة إلى 61%، وبلغت سرعة الرياح 11 كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذه الأيام، وحلول طقس مشمس أغلب الأوقات.

كورنيش الإسكندرية

ويشهد كورنيش الإسكندرية تواجد المواطنين ليلا ونهارا وذلك بطول الطريق، بداية من منطقة بحري وصولا إلى منطقة أبو قير، حيث التنزه على الطريق والاستمتاع بالطقس المشمس الدافئ، مع عدم تساقط الأمطار بغزارة، خاصة مع حب الإسكندرانية للخريف والشتاء والتواجد في الشوارع وعلى البحر.

«صرف الإسكندرية» تستعد لنوة قاسم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من توابع نوة المكنسة بعد تساقط المياه بغزارة لمدة أيام، لافتا إلى أن الشركة لم تتوان عن التعامل مع جميع البلاغات التي وردت من المرور والنجدة والمحافظة والمواطنين طوال فترة عمل النوة.

وأضاف أنه تم وضع خطة محكمة لنشر جميع السيارات في البؤر الساخنة التى شهدت تراكما للمياه في نوة المكنسة استعدادا لنوة قاسم.