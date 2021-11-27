طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 28

اجتاحت سماء الإسكندرية شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك مع طقس غائم جزئياً نهاراً، كما هبت الرياح الباردة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة.

وتأهبت المحافظة تحسبا لسقوط أمطار، من خلال تطهير الشنانيش والمطبات والمصبات، وذلك لتفادي ما حدث بالمحافظة بنوة المكنسة، والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وغرق المواطنين والسيارات.

طقس الإسكندرية اليوم السبت

وشهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا معتدلا نهاراً، مع زيادرة البرودة ليلاً، حيث بلغت درجات الحرارة اليوم 28 درجة مئوية، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 52%، وبلغت الرياح 8 كم، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذه الأيام.

نوة «قاسم» في الإسكندرية

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ضمن نوة قاسم على المحافظة الساحلية يوم 4 ديسبمر المقبل، لمدة 4 أيام متواصلة، وسشدد المحافظة من الإجراءات لتفادي ما حدث من غرق للمدينة بسبب نوة المكنسة، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وشلل في كافة الشوارع بعد ارتفاع منسوب المياه في جميع الشوارع.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، أن ما شهدته الإسكندرية في نوة المكنسة كان صعبا بسبب كميات مياه الأمطار الكبيرة التي لم تتساقط بهذا القدر على المدينة من قبل، وبالرغم من ذلك تم التعامل السريع والانتهاء من المياه في غصون ساعات، مع تساقط المياه بشكل متواصل دون توقف.