السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بأسيوط دون خسائر بشرية

تمكن فريق الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن أسيوط، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بمدينة مبارك التابعة لحى غرب أسيوط، دون خسائر بشرية.

إخطار أمني بالحريق

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط،، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بنشوب حريق بشقة سكنية بعمارات التمليك البحرية بمدينة الأربعين دائرة القسم.

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الخامس بإحدى العمارات بالتمليك البحرى بجوار حلوانى الرضا بمدينه مبارك حى غرب أسيوط.

انتقل لموقع البلاغ محمد بشير، رئيس حى غرب، وتم فصل الغاز والكهرباء عن الشقة التي وقع بها الحريق حرصا على عدم انتشار النيران، وسرعة السيطرة عليها.

تم السيطرة على الحريق وإخماده وإقامة أعمال التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، حيث نتج عن الحريق تفحم غرفة النوم بالكامل، ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح.

جرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.