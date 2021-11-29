الحماية المدنية تسيطر على حريق سوق الجملة بالمنصورة.. و«رعب» يكشف سببه

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن حريق سوق الجملة، لم يحدث داخل أي محل من محلات سوق الجملة بالمنصورة، وإنما اشتعلت النار في بعض الأقفاص الفارغة والخاصة بنقل الخضار والفاكهة والمشونة أعلى أحد المحلات، ووصف الحريق أنه محدود وتم السيطرة عليه فور وقوعه.

سبب نشوب حريق سوق الجملة بالمنصورة

وأضاف رعب لـ«الوطن» إن حريق نشب أعلي سطح أحد محلات سوق الجملة بالمنصورة نتيجة سلوك خاطئ من أحد العمال، بإلقاء عقب سيجارة، وليس السبب ماس كهربائي ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو مادية سوي احتراق بعض الأقفاص الفارغة، كما أن الحريق لم يتسبب في أي تعطل للحركة داخل السوق وتم السيطرة علي النار في دقائق.

قوات الحماية المدنية تسيطر علي حريق سوق الجملة بالمنصورة

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق سوق الجملة في مدينة المنصورة، والذي نسب في بعض الأقفاص الموجودة أعلي أحد محلات السوق، ونظرا لأن الأقفاص سريعة الاشتعال امتدت إلي باقي القفاص سريعا، مما تسبب في ظهور النار أعلي المحل، وعند محاولات الإطفاء خرج دخان كثيف منها، دون أن يؤثر الحريق المحدود علي حركة البيع والشراء في السوق ولم يتسبب في أي خسائر بشرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق سوق الجملة في شارع عبد السلام عارف مدينة المنصورة، أعلي أحد المحلات داخل السوق.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وتبين نشوب النار أعلي سطح أحد محلات سوق الجملة بالمنصورة، وتم السيطرة عليه علي الفور دون حدوث أي خسائر بشرية، وخسائر مادية محدودة.