حقيقة تعطيل الدراسة في مصر بعد إصدار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

شمل القانون رقم 125 لسنة 2021 الخاص بالإجراءات المقرر اتخاذها خلال مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً، تعطيل الدراسة في مختلف المدارس أو الجامعات، وتستعرض «الوطن» أهم وأبرز تفاصيل القانون التي من بينها حقيقة تعطيل الدراسة في القانون.

وكان قانون الأوبئة والجوائح الصحية قد نُشر في الجريدة الرسمية وتحديدا في عددها الذي صدر أمس الاثنين، ونصت المادة الأولى منه على أنه يحق لرئيس الوزراء عقب موافقة مجلس الوزراء إصدار قرارات بشأن التدابير اللازمة من أجل مواجهة الأوبئة أو الجوائح الصحية في حال تفشيها، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

«تعطيل الدراسة» أهم تدابير الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وتضمن القانون رقم 125 لسنة 2021 العديد من الإجراءات حال تفشي الأوبئة ومنها تعطيل الدراسة بكل من المدارس والمعاهد والجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية وتجمعات الطلبة بغرض العلم، وذلك جزئياً أو كلياً، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة فيما يخض سواء امتحانات العام الدراسي أو تعطيل العمل في دور الحضانة.

وشملت التدابير في القانون أيضاً تعطيل العمل سواء بشكل جزئي أو كلي في مختلف الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، مع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأخيراً الشركات الأخرى التي تملكها الدولة والقطاع الخاص.

ومن أبرز التدابير الأخرى التي يمكن أن تلجأ لها الحكومة حال تفشي الأوبئة هي:

- تحديد مواعيد سواء لغلق أو فتح المحلات العامة، أو الأمر بإغلاق جميع المحلات أو بعضها.

- وضع القيود على حرية الأشخاص خلال الانتقال أو المرور أو حتى التواجد في أوقات معينة، وذلك سواء في كافة أنحاء البلاد أو مناطق محددة.

- تقييد أو حظر استخدام مختلف وسائل النقل العام أو وسائل النقل الجماعي التي يملكها القطاع الخاص.