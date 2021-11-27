أول رد من الجامعات على تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن حقيقة تعطيل الدراسة، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، وكذلك لامتحانات الفصل الدراسي الاول، وأيضا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة سواء بالجامعات أو المعاهد الحكومية والخاصة.

موقف تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

ونفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما يتردد عن تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدة أن الدراسة منتظمة، وأن الجامعات تسير بخطى متميزة، نحو تنفيذ خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجامعات تجاوزت نسب التطعيمات لفيروس كورونا لجميع منسوبيها الـ95%، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، المتمثلة في تطبيق التباعد الاجتماعي وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على إجراءات الكشف الطبي و الترصد لجميع الطلاب، والاستعداد التام لكافة السيناريوهات التي تتعلق بالمرض.

التعليم العالي: الدراسة مستمرة في الجامعات دون توقف

وأكدت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات تعمل بصورة طبيعية جدا، سواء في امتحانات الميدتيرم، أو انتخابات الاتحادات الطلابية، أو خطط التطعيمات لمنسوبيها، بما فيها تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية.

وعن خطة العام الدراسي الجاري، أوضحت المصادر أنه بدأ السبت 9 أكتوبر الماضي، وتستمر الدراسة للفصل الدراسي الأول، لمدة 14 أسبوعًا حتى تنتهي في 13 يناير 2022 المقبل، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق، 15 يناير المقبل، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وستبدأ إجازة منتصف العام السبت 5 فبراير، المقبل وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير 2022 المقبل، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 9 يونيو 2022 المقبل.