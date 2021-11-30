أكرم حسني يعلن مشاركته في رمضان 2022 بمسلسل «مكتوب عليا»

كشف الفنان أكرم حسني عن تحضيره عمل فني جديد بعنوان «مكتوب عليا»، برفقة الفنان عمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم 2022.

أكرم حسني يستكمل تصوير الجزء الثاني من «بنك الحظ»

وقال أكرم حسني خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر قناة dmc، إنه يستكمل في الفترة الحالية تصوير الجزء الثاني من فيلمه «بنك الحظ»، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ويشاركه البطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد ثروت، مشيرًا إلى أن هناك كيمياء حدثت بينه وبين «ممدوح» في الجزء الأول.

أكرم حسني: لما بكتب كلام بحس إني أكتر حد أعرف أغنيه

وأضاف أكرم حسني، أنه لا يصنف نفسه مطربًا، ولكنه يلجأ إلى الغناء في بعض أعماله لشعوره أنه قادرا على تجسيد الأغاني التي يكتبها في أعماله الفنية، موضحًا: «صوتي مش حلو، وأنا مش مطرب، ولكن لما بكتب كلام بحس إني أكتر حد أعرف أغنيه، وأنا مش قاصد أقحم الغناء في المشاهد، ولكن أغنية بسبوسة في الوصية عملت فرق وكمان أغاني مسلسل ريح المدام».

أما عن علاقة الصداقة التي تجمع بينه وبين ابنته ربا، أوضح أكرم حسني أنه تجمعه بابنته علاقة قوية، حيث تحكي له عن كل شيء يحدث معها، كما يأخذ رأيها في أي مشكلة يتعرض لها في عمله الفني.

أكرم حسني يكشف عن صعوبة حلقات «أبو حفيظة»

كما تحدث «حسني» عن صعوبة الحلقات التي كان يقدمها ضمن برنامج «أبو حفيظة»، وذلك من خلال ترجمة الأحداث الأسبوعية إلى أغاني واسكتشات فنية من جانب ورشة كتابة كبيرة بالبرنامج.