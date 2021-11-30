أكرم حسني: أعدنا مشهدا في «بنك الحظ» 19 مرة بسبب ضحكي مع محمد ممدوح

قال الفنان أكرم حسني، إنه كان ينتظر اللقاء مع الفنانة إسعاد يونس منذ 6 سنوات، مضيفا أنه في الوقت الحالي يحضر لمسلسل «مكتوب عليا» في رمضان المقبل، كما سيقوم بأداء الجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»، الذي حقق نجاحا في الجزء الأول، موضحا أن مشهده في «بنك الحظ» في الجزء الأول، تم إعادته 19 مرة بسبب الضحك المتبادل بينه وبين الممثل محمد ممدوح.

أكرم: اكتشفت عدم وجود غضروف في أنفي

وأضاف «حسني»، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه اكتشف عدم وجود غضروف في أنفه، وردت عليه الإعلامية : «ليه إنت كنت بتلعب بوكس فرد لأ أنا كنت بركب بوكس لمدة 10 سنين بعدين دخلت مجال التمثيل».

بداية التمثيل في البرنامج

وتابع الفنان: «المخرج رامي رزق الله، مخرج برنامج (أسعد الله مساءكم)، قالي: مثل بشخصيتك جوه برنامجك، ومن بعدها بقيت أعمل سكتشات ليا جو البرنامج، وعجبت الناس، وإحنا بذلنا مجهود كبير في برنامج أسعد الله مساءكم، وكتاب البرنامج بقوا أشهر الكتاب في الوقت الحالي».

التعاون مع هيفاء وهبي

وأكد أن الفنانة هيفاء وهبي، من أذكي النجمات، وتعرف الجمهور الذي يفضل أن يستمع إليها والجمهور الذي لم تصل إليه بعد، مبينا أنه كتب أغنية «لو كنت» وأثناء التأليف رأى أن أفضل شخص يغنيها هي الفنانة هيفاء وهبي، بالتعاون مع الموزع تومة، الذي عمل فرقا كبيرا في الأغاني في الفترة الماضية مبينا أنه قال له: «الأغنية دي هتكسر الدنيا، وقالي: عاوز مين يغنيها؟ قولتله: هيفاء. قالي هكلمها، وفعلا سمعها الأغنية ورد عليا ووافقت على الأغنية، وقالتلي يا أكرم أنا مش هاجاملك دي أغنية هتنجح، وبعدها بقيت الأغنية ترند، وشارك فيها أحمد فهمي وأحمد أمين، وأنا حابب أشكر فكرة صاحب الفكرة عبير الجارحي، وهي كان أصل الأغنية لو كانت سمايلي فيس مكشر في جروب الأمهات».