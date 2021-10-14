أكرم حسني عن ترميم قاعة الجونة: «مش بيغلبوا في حاجة»

قال الفنان أكرم حسني، إنه لم يتخوف من المجيئ إلى الجونة السينمائي، اليوم، لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة المقام داخل قاعة المؤتمرات التي جرى ترميمها لاستقبال الحفل بعد الحريق الذي نشب أمس.

أكرم حسني: لم أتخوف من المجيئ للجونة بعد حادث الحريق

وأضاف أكرم حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أوفى بكلامه بعد تأكيده بأن قاعة المؤتمرات ستعود لما كانت عليه قبل الحريق، وهو ما حدث، بحسب قوله، متابعا: القائمين علي المهرجان مش بيغلبوا في حاجة.

واستطرد قائلًا: تعامل إدارة المهرجان مع الحريق كان بمنتهى الاحترافية، والدنيا كلها بقت تمام، وأنا جاي استمتع بفعاليات المهرجان والأفلام، وأتمنى التوفيق والنجاح لهم.

تكريم أحمد السقا في حفل الافتتاح

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، تكريم الفنان أحمد السقا، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، منة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وأصدقاء السقا المقربين بالوسط الفني.

وتقدم حفل الافتتاح المذيعة ناردين فرج، ويحيي الحفل الفنان محمد رمضان بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، من خلال تقديم أغنية جو البنات، التي جرى طرحها منذ ساعات عبر المنصات السمعية والمتاجر الإلكترونية، على أن يجري طرح الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

ونشر نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة توضح عودة الأمور لطبيعتها اليوم، واختفاء أثار الحريق تمامًا، معلقًا بشكل ساخر متسائلًا: أمال فين الحريقة؟

وتفاعل عدد من المتابعين مع تغريدة نجيب ساويرس، وجاءت تعليقاتهم مابين «عاش ياهندسة»، «الله ينور عليكم يا بشمهندس»، «المهرجان ده زمانه متكلف فوق الـ75 ألف جنيه».