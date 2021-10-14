أكرم حسني: مهرجان الجونة مثل ابننا الذي ولد على ايدينا وفخورون به

قال الفنان أكرم حسني إن مهرجان الجونة بالنسبة له مثل ابنه الذي وُلد على يديه، مشيرا إلى أنهم يرون فيه التطور الذي يحدث كل عام، وسعيد جدًا بمشاركته في النسخ المختلفة من المهرجان.

وأضاف «حسني»، في لقاء مع قناة ON، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أنه حاليًا يعمل على مسلسل اسمه «مكتوب عليا»، مع نفس طاقة مسلسل «الوصية»، ويأملون في عرضه في عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعن العمل مع الفنان أحمد فهمي قال «حسني»: «هو أخويا، وفي أي وقت سيكون هناك أعمال تجمعنا معًا فسوف نرحب بذلك».

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON» فعاليات حفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

محمد رمضان يحيي الحفل بأغنية جديدة

يحيي الحفل الفنان محمد رمضان، بأغنية جديدة اسمها «جو البنات»، بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وهي تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه «رمضان» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة…ثقة في الله نجاح».