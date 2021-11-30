مصرع عامل وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة-بلبيس»

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الثلاثاء، بطريق «القاهرة-بلبيس الصحراوي» بالقرب من مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على حدود محافظة الشرقية، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بانقلاب ميكروباص

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مأمور قسم شرطة بلبيس بلاغًا، باستقبال مستشفى بلبيس المركزى «مصطفى محمد طه» 27 عامًا جثة هامدة متأثرًا بإصابته، و5 عمال آخرين مصابين بإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد وحالتهم الآن مستقرة، وجميعهم مقيمين مركز منيا القمح.

جميع المصابين عمال بأحد الشركات

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن جميع المصابين عمال بأحد الشركات وأنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم إلى مقر عملهم بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، وأن السيارة انقلبت بهم بطريق «القاهرة- بلبيس الصحراوي» بالمنطقة الحدودية بين القليوبية والشرقية.

إدارة المرور ترفع أثار الحادث والإسعاف تنقل المصابين

وانتقل ضباط إدارة المرور لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق العام أمام المارة، وسيارات الإسعاف هرعت إلي مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الرعاية الصحية لهم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.