8200 وظيفة لكل المؤهلات والخريجين في الشرقية.. آخر فرصة للتقديم غدا

تختتم محافظة الشرقية الملتقى التوظيفي، بمعاهد العبور، غدا بحضور محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب ومحافظ الشرقية، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن انجازات الملتقى التوظيفي الذي أقامته المحافظة على مدار يومين، لتوفير أكثر من 8 آلاف و200 فرصة عمل، بمرتبات مجزية، لحملة جميع المؤهلات الدراسية من الخريجين ذكورا وإناث، وأصحاب الحرف والمهن المتنوعة بكافة التخصصات المختلفة، وذلك في 41 شركة ومصنعا بالعديد من المناطق بمحافظة الشرقية ومن بينها مناطق العاشر من رمضان، وبلبيس.

اختتام أعمال ملتقى التوظيف بالشرقية غدا

وكشف هيثم سعد الدين المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لـوزارة القوى العاملة، أن الملتقى التوظيفي سيختتم أعماله غدا الأربعاء، بحضور وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والجماهيرية بالمحافظة، ليكون الفرصة الأخيرة للشباب الراغبين في العمل للتقديم للحصول على الوظيفة التي تناسبهم من بين 8 آلاف و207 وظائف أتاحتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع محافظة الشرقية وبالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة ونحو 41 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص.

وأضاف المستشار الإعلامي للقوى العاملة، في بيان صحفي، اليوم، أن الملتقى التوظيفي يأتي في إطار تنفيذ وزارة القوى العاملة لفعاليات وأنشطة مبادرة «حياة كريمة »في كافة محافظات الجمهورية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ملتقيات التوظيف تساهم في تراجع معدلات البطالة

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نجاحا كبيرا ومبهرا، في كافة القطاعات، كما حققت نفس النجاح في توفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، لافتا الى أن ملف التوظيف يعتبر من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة، كما أنه ملف يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات، للحد من البطالة في كل المحافظات، موضحا أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض لتصل إلي 7.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمعدلاتها في الربع الأول خلال الفترة من يناير حتى مارس 021 ، حيث كانت بنسبة 7,4%.

«سعفان»: استمرار عقد ملتقيات التوظيف بالمحافظات

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة مستمرة في إقامة المزيد من ملتقيات التوظيف والتوسع فيها، بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

وطالب شباب الخريجين بالعمل في القطاع الخاص واختيار الفرص الوظيفية المناسبة، مؤكدا أن الخطوة الأولى هي المهمة الأصعب حتى يكتسب الشباب الخبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، يفتتح اليوم، ضمن جدول أعماله، ملتقي للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال في المنشآت العمالية بأهمية ومفهوم السلامة في بيئة العمل، بمحافظة الشرقية .