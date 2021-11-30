ماذا قالت أكبر مؤسسات التصنيف العالمية عن «أوميكرون»؟.. الكل يترقب

قالت وكالتا التصنيف «فيتش»، و«موديز» العالميتين، إن متحور أوميكرون، قد يضر بآفاق النمو العالمي مع دفع التضخم للأعلى، بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور ينطوي على مخاطر عالية للغاية للإصابة بالعدوى.

وأكدت «إيلينا دوجار»، العضو المنتدب في وكالة «موديز»، لرويترز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «متحور أوميكرون يشكل مخاطر على النمو والتضخم العالميين، خاصة أنه يأتي خلال فترة امتدت بالفعل لسلاسل التوريد وارتفاع التضخم ونقص سوق العمل، ومن المرجح أيضًا أن يخفض المتحور الطلب خلال موسم السفر والإنفاق القادم».

قدرة الدول على الاقتراض ستتراجع

وأضافت: «إذا كان المتحور الجديد يؤثر على الرغبة في المخاطرة بالسوق العالمية، فإنه سيتسبب في مزيد من الضغوط المالية لمصدري الديون ذوي الاحتياجات التمويلية الكبيرة، على سبيل المثال، قد تواجه دول الأسواق الناشئة التي تعتمد على اقتراض السوق الدولية مخاطر إعادة تمويل متزايدة».

وأضافت «دوجار»، لرويترز، إن التجربة مع المتحورات السابقة تشير إلى أنه حتى مع وجود بعض القيود على السفر الدولي، قد يكون من الصعب إيقاف انتشار نوع أوميكرون، وإذا أدى المتحور الجديد إلى موجة متزايدة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا، فإن الاقتصادات الأكثر تضرراً ستكون تلك التي تتمتع بمعدلات تطعيم أقل، واعتماد أكبر على السياحة وقدرة أقل على تقديم دعم للسياسة المالية والنقدية لتعويض أثر النمو للموجة الجديدة من الفيروس».

استبعاد حدوث ركود عالمي كبير على غرار 2020

وقالت وكالة «فيتش»، للتصنيف، إنه من السابق لأوانه دمج تأثيرات متحور «أوميكرون»، التاجي في توقعات النمو الاقتصادي حتى يتم معرفة المزيد عن قابليته للانتقال وشدته.

وقالت فيتش: «نعتقد في الوقت الحالي أن حدوث ركود عالمي كبير ومتزامن آخر، مثل ذلك الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2020، وغير مرجح إلى حد كبير، لكن ارتفاع التضخم سيعقد استجابات الاقتصاد الكلي إذا انتشر المتحور الجديد».

وأغلقت المزيد من الدول الحدود يوم الإثنين، مما ألقى بظلاله على التعافي الاقتصادي من الوباء الذي استمر عامين، وتصرفت شركات الطيران الكبرى بسرعة لحماية مراكزها من خلال الحد من سفر الركاب من جنوب إفريقيا، خوفًا من أن يؤدي انتشار الشكل الجديد إلى فرض قيود من وجهات أخرى خارج المناطق المتضررة بشكل مباشر.

وحث الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، الأمريكيين على عدم الذعر، وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع شركات الأدوية لوضع خطط طوارئ إذا كانت هناك حاجة للّقاحات جديدة، مشيرا إلى أن البلاد لن تعود إلى عمليات الإغلاق هذا الشتاء، لكنه حث الناس على التطعيم وارتداء الأقنعة.

وأشار خبير في الأمراض المعدية من جنوب إفريقيا، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان متحور أوميكرون يسبب أعراضًا أكثر حدة من المتغيرات السابقة، ولكن يبدو أنه أكثر قابلية للانتقال.