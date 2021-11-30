مخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية لـ150 دولار بسبب «أوميكرون»

يُتوقع استمرار أسعار النفط في الارتفاع على الصعيد العالمي، وفقًا لـ «جي بي مورجان» حيث يقدر البنك أن أسعار برنت قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل في عام 2023 حيث يتحكم تحالف الدول المنتجة ودولاً أخرى المعروف باسم «أوبك +» في العرض ويدافع عن الأسعار المرتفعة.

يشير «البنك» في مذكرة، اطعت عليها «الوطن»، أن إطلاق الإدارة الأمريكية، 50 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية سيكون له تأثير ضئيل على السعر الأساسي للنفط، كما تم توضيحه في رد الفعل الأولي لسعر النفط الأسبوع الماضي بعد أن أغرقت السوق بـ 50 مليون برميل.

مخاوف من تراجع الطلب على النفط في حال الإغلاق

المحرك الرئيسي وراء أسعار النفط هو العرض والطلب، وعلى الرغم من أن متحور أوميكرون، أثر على أسعار النفط يوم الجمعة، حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي عمليات الإغلاق المحتملة للدولة إلى تقليل السفر وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، اعتبرت «جي بي مورجان» أن حركة السعر هذه بمثابة رد فعل مبالغ فيه.

قال جي بي مورجان في مذكرة يوم الاثنين: «نعتقد أن السوق قد يبالغ في تقدير تأثيرات الظهور الأخير لمتحور أوميكرون، على أسعار النفط خلال فترة العطلة الأمريكية»، وأنه «مع احتمال أن يظل الطلب على النفط ثابتًا، سيظل العرض هو المحرك الرئيسي وراء أسعار النفط لسنوات قادمة. ومع وجود «أوبك +» في مقعد القيادة لأسعار النفط، يعتقد «جي بي مورجان» أن سعر خام برنت سيصل إلى 120 دولارًا للبرميل في عام 2022، وقد يتجاوز السعر إلى 150 دولارًا للبرميل في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا محتملاً يصل إلى 100% من المستويات الحالية.

الدول المنتجة تدافع على إبقاء الأسعار مرتفعة

وأوضح «جي بي مورجان»: «نعتقد أن أوبك + ستدافع عن سعر النفط من خلال النمو السريع في الحجم للإبقاء على المخزونات منخفضة، والأسواق في حالة توازن وإدارة الخزانات بشكل جيد».

ويمكن أن تساعد زيادة المعروض من منتجي النفط المقيمين في الولايات المتحدة في الضغط الهبوطي على أسعار النفط، لكن عدد منصات النفط الأمريكية بلغ حوالي نصف ما كان عليه في عام 2019، وكانت الاستثمارات في القطاع بطيئة منذ أن تحولت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى حالة سلبية وسط بداية الوباء في عام 2020.

واستقرت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، لتعويض بعض خسائرها بعد أن غذى نوع جديد من فيروس كورونا أسوأ جلسة تداول للخام منذ أبريل 2020.

وأنهى الخام الأمريكي اليوم مرتفعًا 2.6% عند 69.95 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفع سابقًا بنسبة 6.9%، مرتدًا جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسلع الأخرى بعد عمليات بيع يوم الجمعة مدفوعة بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا، وتراجع النفط 13% يوم الجمعة لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 45% لهذا العام.