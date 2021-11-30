«الصحة» تحدد موانع تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر»

حددت وزارة الصحة والسكان موانع تطعيم لقاح كورونا «فايزر»، بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب التسجيل للأطفال من عمر 12 عاما، مشيرة إلى في تقرير رسمي لها، إلى أن موانع تطعيم لقاح كورونا فايزر، تتمثل في فرط الحساسية للمادة الفعالة لأي من المكونات الداخلة في تركيب اللقاح، إذا كان الطالب يعاني خلال 10 أيام ماضية من أى من هذه الأعراض «حمي - سعال- ضيق تنفس- فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان أو القئ».

موانع تطعيم لقاح كورونا للأطفال

وأشارت الوزارة في التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنه إذا كان الطالب يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، أو تطعيمات كالانفلونزا الموسمية، لا يجوز أن يحصل على اللقاح.

وأكدت أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والصداع والغثيان وتنميل في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا في مصر

ودعت الوزارة المواطنين بشأن التسجيل على تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية لحجز اللقاح والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى توفير كافة اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بعد خروج 730 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296897 حتى اليوم.